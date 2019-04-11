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İstanbul'da elmas hırsızlığı

Mısır uyruklu bir kişinin Türkiye'ye getirdiği 12,75 kırat elması satmasına yardımcı olma bahanesiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Mısır uyruklu kadın tutuklandı- Elmas işi yaptığını söyleyen Mısır uyruklu Usama Elghobasy'nin, emniyetteki ifadesinde 12,75 kırat işlenmemiş elması 237 bin dolara satın aldığını, işlendiğinde fiyatının 1 milyon dolar olacağını söylediği öğrenildi

11 Nisan 2019 Perşembe 14:09
İstanbul'da elmas hırsızlığı

İSTANBUL (AA) - Mısır uyruklu bir kişinin İstanbul'a getirdiği 12,75 kırat elması, satmasına yardımcı olma bahanesiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Mısır uyruklu kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, elmas işi yapan Mısır uyruklu Usama Elghobasy, İstanbul'a satmak için getirdiği 12,75 kırat işlenmemiş elmasın, kendisine yardımcı olan kadın tarafından çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Emniyette ifadesi alınan Elghobasy, Türkiye'ye gelirken Antalya'da yaşayan bir arkadaşıyla telefonda görüştüğünü, İstanbul'da kendisine yardımcı olabilecek Mısır uyruklu Elamira H'nin numarasını verdiğini beyan etti.

İstanbul'a geldikten sonra kadınla Fatih'te bir otelde buluştuklarını dile getiren Elghobasy, daha sonra onun Esenyurt'taki evinde 5 gün birlikte kaldıklarını, 9 Nisan'da sabah uyandığında kadının evde olmadığını, çantasında bulunan elmas ile cep telefonunun çalındığını fark ettiğini anlattı.

Bunun üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Daha sonra, Elghobasy'nin görüştüğü Antalya'daki arkadaşı, kadının kendisiyle iletişime geçtiğini ve elması nerede satabileceğini sorduğunu söyledi. Bu çerçevede Antalya'daki şahısla irtibata geçen polis, kadının kalabileceği adreslere baskın düzenledi. Şüpheli kadın, Zeytinburnu'ndaki bir otelde gözaltına alındı.

Şüpheli Elamira H'nin çantasında yapılan aramada 12,75 kırat işlenmemiş elmas, 7 madeni parça ve cep telefonu bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Elamira H. "güveni kötüye kullanma" suçundan tutuklandı.

Elghobasy'nin emniyetteki ifadesinde, 12,75 kırat işlenmemiş elması 237 bin dolara satın aldığını, işlendiğinde fiyatının 1 milyon dolar olacağını belirterek, elmasın sertifikasının bulunduğunu, aslının Mısır'da olduğunu beyan ettiği öğrenildi. Türkiye'ye girerken elmasa bakılmadığını savunan Elghobasy'nin, sertifikayı göstermediğini aktardığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 14:09
  1. Asayiş Şube Müdürlüğü
  2. elmas
  3. elmas hırsızlığı
  4. HIRSIZLIK
  5. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği

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