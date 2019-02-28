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İstanbul’da ele geçirilen tarihi eserlerle ilgili operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul polisinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik önceki Bağcılar’da düzenlediği operasyonda ele geçirilen bin 239 adet sikke, obje, ölü kültünü yansıtan 2000 yıllık mermer mezar steli, Uzakdoğu veya Anadolu menşeli olduğu tahmin edilen sağlık simgesi bronz kurbağa heykeli ve mermer heykel parçaları basın mensuplarına gösterildi.

28 Şubat 2019 Perşembe 12:06
İstanbul’da ele geçirilen tarihi eserlerle ilgili operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul polisinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik önceki Bağcılar’da düzenlediği operasyonda ele geçirilen bin 239 adet sikke, obje, ölü kültünü yansıtan 2000 yıllık mermer mezar steli, Uzakdoğu veya Anadolu menşeli olduğu tahmin edilen sağlık simgesi bronz kurbağa heykeli ve mermer heykel parçaları basın mensuplarına gösterildi. Tarihi eserleri yurt dışına çıkarmaya çalışan Emre U.A., Gökhan A.’nın gözaltına alındığı operasyon ile ilgili 2 polisin uzun süre iz sürdükleri ve Arapça eğitim alarak kaçakçılarla ‘Arap müşteri’ kılığında temasa geçtiği öğrenildi.


İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce tarihi eser kaçakçılarına yönelik geçtiğimiz Salı günü Bağcılar’da tespit edilen adrese operasyon düzenlenmiş, 3 ay süren takibin ardından yapılan baskında, varlıklı Arap müşterilere satışı planlanan bin 239 adet sikke, obje, ölü kültünü yansıtan 2000 yıllık mermer mezar steli, Uzakdoğu ya da Anadolu menşeli olduğu değerlendirilen sağlık simgesi bronz kurbağa heykeli ve mermer heykel parçaları ele geçirilmişti. Kaçakçılık şüphelisi 2 zanlının gözaltına alındığı operasyonla ilgili görüntüler ve ayrıntılar ortaya çıktı.


- Operasyon öncesi ‘Arap müşteri’ kılığına giren 2 polis Arapça ders aldı


Kaçakçıların arasına ‘alıcı’ kılığında sızdırılan bazı polislerin, inandırıcı olabilmeleri için 2 ay Arap dili ve kültürüne ilişkin dersler aldıkları, bu yöntemle eser kaçakçılarıyla ‘Arap müşteri’ kılığına girerek temas kurdukları öğrenildi. Yapılan takibin ardından operasyonun düğmesine basan polis, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet mezar steli, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 8 adet mermer heykel, farklı medeniyet dönemlerine ait olduğu sanılan 485 adet gümüş ve bronz sikke, farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen değişik form ve ebatlarda 745 parça bronz ve metal objenin yurt dışına kaçırmasını önledikleri belirtildi. 1 adet yivsiz pompalı av tüfeği ve bu silaha ait 40 fişek ile 919 çapında fişeğin de ele geçirildiği operasyona ilişki görüntüler bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde basın mensuplarına sergilendi.


- Operasyon anı kamerada


Öte yandan ele geçirilen eserler ile ilgili operasyon görüntüleri de paylaşıldı. Eserler emniyette sergilenirken, basın mensupları ile paylaşılan görüntülerde sikkeler, objeler, mermer mezar steli ve mermer heykel parçaları yer alıyor.


Tarihi eserleri yurt dışına çıkarmaya çalışan Emre U.A., Gökhan A., polisteki sorgusunun ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılan 2 kaçakçı, ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan işlem gördü.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:06
  1. sergi
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