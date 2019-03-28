İstanbul'da 541 cam tüp içinde kobra zehiri ele geçirildi!
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul'da düzenlediği operasyonda 541 cam tüp içinde kobra zehiri ele geçirildi.28 Mart 2019 Perşembe 08:32
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla kobra zehiri getiren kişileri tespit etti.
Değeri 9 milyon 750 bin lira
Güngören'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 541 cam tüp içinde kobra yılanı zehri ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alınırken ele geçirilen kobra zehrinin piyasa değerinin 9 milyon 750 bin lira olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan 2 kişi hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet' suçundan adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kobra zehrinin kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sanayisinde kullanıldığı biliniyor.
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