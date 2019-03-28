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İstanbul'da 541 cam tüp içinde kobra zehiri ele geçirildi!

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul'da düzenlediği operasyonda 541 cam tüp içinde kobra zehiri ele geçirildi.

28 Mart 2019 Perşembe 08:32
İstanbul'da 541 cam tüp içinde kobra zehiri ele geçirildi!

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla kobra zehiri getiren kişileri tespit etti.

Değeri 9 milyon 750 bin lira

Güngören'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 541 cam tüp içinde kobra yılanı zehri ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alınırken ele geçirilen kobra zehrinin piyasa değerinin 9 milyon 750 bin lira olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 2 kişi hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet' suçundan adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kobra zehrinin kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sanayisinde kullanıldığı biliniyor.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 08:32
  1. İstanbul
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YORUM YAZ

  • iyiymişiyiymiş25 dk önce
    Ne etsekte bir kobra çiftliği kursak.

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