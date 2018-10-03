İstanbul’da ekmek zammına valilik freni! İstanbul’da ekmek kaç TL’den satılıyor?

Doların yükselmesini fırsat bilen bazı fırıncılar 250 gram ekmeğe 25 kuruş zam yaparak ekmeği 1.25 TL’den satışa sunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zam fırsatçılarına yönelik sert mesajlarından sonra denetim artırılınca fırsatçıların zam kurnazlığı da suya düştü. İstanbul Valiliği ekmeye yapılan zammı geri aldırdı. Peki İstanbul’da ekmek kaç TL’den satılıyor?

Ankara'dan sonra İstanbul da 1.50 TL'ye çıkan ekmeğin fiyatı geri alındı. İstanbul Valisi Vasip Şahin; "250 gram ekmek 1.25 TL. 200 gram ekmek 1 TL olarak satılacak. Fiyatta değişiklik yok" dedi. Ticaret Odası'na bağlı fırınlar da ekmeği 1.50 TL'ye satamayacak. Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası ise karara sert tepki gösterdi. Sendika Genel Sekreteri Cihan Kolivar, "Fırıncıya fiyat söyleyeceklerine un satan firmalara unu 70 liradan versinler diye söylesinler. Vali benim kaç liraya ekmek satacağıma asla karışamaz.Vali benim ortağım değil." açıklamasında bulundu.