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İstanbul’da ekmek kaç lira? İstanbul’un ilçelerinde ekmeğin fiyatı neden farklı?

Geçtiğimiz günlerde ekmek zammı Türkiye’nin gündemini uzanca süredir meşgul etmişti. İstanbul Ekmek Fırıncılar Odası ekmeğe zam yaparak satması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı yıl sonuna kadar ekmeğe zam yapılmayacağını açıklamıştı. Ancak bakanlığın zam yok açıklamasına rağmen İstanbul’un ilçelerinde ekmek farklı fiyatlardan satılıyor. Güngören’de , 200 gramlık ekmeğin 1,25 TL’ye satılırken, Merter’de ise 200 gram ekmek 1,50 liradan satışa sunuluyor.

27 Eylül 2018 Perşembe 10:47
İstanbul’da ekmek kaç lira? İstanbul’un ilçelerinde ekmeğin fiyatı neden farklı?

Geçtiğimiz günlerde ekmek zammı Türkiye’nin gündemini uzanca süredir meşgul etmişti. İstanbul Ekmek Fırıncılar Odası ekmeğe zam yaparak satması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı yıl sonuna kadar ekmeğe zam yapılmayacağını açıklamıştı. Ancak bakanlığın zam yok açıklamasına rağmen İstanbul’un ilçelerinde ekmek farklı fiyatlardan satılıyor. Güngören’de , 200 gramlık ekmeğin 1,25 TL’ye satılırken, Merter’de ise 200 gram ekmek 1,50 liradan satışa sunuluyor.

İstanbul Ekmek Fırıncıları Odası’na üye esnaflar, Ağustos ayında 250 gramı 1,25 TL olan ekmeği 1,50 TL’ye satmaya başlamış, Tarım ve Orman Bakanlığı da, yıl başına kadar fiyatlarda artış olmayacağını açıklayarak Fırıncılar Odası'nı uyarmıştı. Bu gelişme üzerine İstanbul Ticaret Odası (İTO)’ya bağlı esnaf, ekmek fiyatlarını aynı tutarken gramajı 250'den 200'e düşürdü.

FİYATLARIN FARKLI OLMASININ NEDENİ DENETİMSİZLİK

İstanbul’un ilçelerinden Güngören, Merter, Şirinevler, Bakırköy ve Fatih gibi İstanbul’un semt ve ilçelerinde, ekmek fiyatlarının semte göre değiştiği kaydedildi. Denetimsizlikten faydalanan esnaf vatandaşı mağdur ettiğinin altının çizildiği haberde, aynı gram ekmeğin aynı sokakta farklı fiyata satıldığı belirtildi. Güngören’de , 200 gramlık ekmeğin 1,25 TL’ye satıldığı, ilçenin semti olan Merter’de ise 200 gram ekmeğin fiyatının 1,50 TL olduğu kaydedildi.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 10:47
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