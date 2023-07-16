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Yerel İstanbul'da ekmek arası uyuşturucu ticareti
Yerel

İstanbul'da ekmek arası uyuşturucu ticareti

Yeniakit Publisher
2023-07-16 10:05:00 -
İstanbul'da ekmek arası uyuşturucu ticareti

Beşiktaş Levazım'da uygulama yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus polisi, şüphe üzerine bir motosikletliyi durdurdu. Şahsın elindeki poşeti inceleyen polis, ekmek arasına gizlenmiş çok miktarda esrar ele geçirdi.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı “Yunus” diye tabir edilen motorize polis ekibi, Levazım’da uygulama yaptığı esnada 34 FKK 782 plakalı motosiklet sürücüsünü şüphe üzerine durdurdu.

Şahısların kimlikleri üzerinden Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasını yapan polis ekibi, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Ancak şahıslardan birinin elindeki poşeti gizlemeye çalıştığını fark eden polis, içerisinde ne olduğunu sordu.

Şahsın ekmek olduğunu söylemesi üzerine poşeti kontrol eden polis ekiplerinin incelemesinde, ekmeklerden birinin içerisine gizlenmiş 5 parça satışa hazır esrar maddesi ele geçirildi. Motosiklet sürücüsü diğer şahsın üstünde ise uyuşturucu ticaretinde kullanılan cep telefonu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 10 bin 450 lira ele geçirildi.

İncelemelerin ardından gözaltına alınan S. Ö. K. (22) ve yaşı küçük olan S.P., emniyete götürüldü. İfadeleri alınan şahıslardan S. Ö. K.’nın “kasten yaralama” suçundan kaydının olduğu öğrenildi. Emniyette “uyuşturucu madde ticareti” suçundan adli işlem yapılan iki şahıs, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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