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İstanbul'da dünyaya gelen ilk Bengal kaplanları ziyaretçilerle buluştu

Tuzla Viaport Marina'daki Aslan Park'ta mayıs ayında doğan 3 yavru Bengal kaplanı, sevimlilikleriyle ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor- 29 Temmuz Dünya Kaplan Günü, parktaki 2 Bengal kaplanı, 2 Sibirya kaplanı ve 3 yavru Bengal kaplanına sevdikleri yiyecek ve oyuncaklar verilerek kutlanıyor- Aslan Park Veteriner Hekimi Gökçe Merve Yayla:- "Buradaki canlıların yaşam koşullarını ideal seviyeye getirmek ve refahlarını artırmak için sürekli çalışmalar, araştırmalar yapıyoruz. Bunun en güzel kanıtı da aslında burada 3 güzel yavru elde etmemiz"- "Dünyada kaplan sayısı 3 bin 900 civarında. Amacımız insanların, çocukların bu hayvanları daha yakından görüp tanıyabilmesi"

28 Temmuz 2019 Pazar 11:10
İstanbul'da dünyaya gelen ilk Bengal kaplanları ziyaretçilerle buluştu

İSTANBUL (AA) - ANDAÇ HONGUR - Tuzla Viaport Marina'daki Aslan Park'ta 12 Mayıs Pazar günü dünyaya gelen İstanbul'un ilk Bengal kaplanları, ziyaretçilerle buluştu.

Aslan, Sibirya kaplanı, Bengal kaplanı, karakulak, vaşak, puma, siyah leopar gibi 13 türden canlıya ev sahipliği yapan Aslan Park'ta, 29 Temmuz Dünya Kaplan Günü kutlanıyor. 2 Bengal kaplanı, 2 Sibirya kaplanı ve 3 yavru Bengal kaplanına, kutlamalar kapsamında sevdikleri yiyecekler ve oyuncaklar veriliyor.

Öte yandan mayıs ayında dünyaya gelen ve şu anda 2,5 aylık olan İstanbul'da doğan Bengal kaplanları da ilk kez ziyaretçilerle buluştu. Küçük kaplanlar, sevimlilikleriyle ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Aslan Park Veteriner Hekimi Gökçe Merve Yayla, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken dünyada kaplan sayısının 3 bin 900 civarında olduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi:

"100 yıl önce dünya üzerinde 100 bin kaplan varken sayıları 5 bin civarına düştüğünde 2010'da St. Petersburg'ta bir 'kaplan zirvesi' düzenlendi. Zirvenin amacı, soyu tükenmekte olan bu canlılar için farkındalık yaratmak ve insanları bilinçlendirmekti."

29 Temmuz Dünya Kaplan Günü'nü parktaki kaplanlara sevdiği yiyecekleri ve oyuncakları vererek kutladıklarını ifade eden Yayla, "Vatandaşları da bu gün konusunda bilinçlendiriyoruz. Bu kapsamda bir kampanya düzenledik. 13 yaşın altındaki çocuklar yanlarında yetişkin biriyle geldiğinde parka ücretsiz girip, bütün canlıları görebiliyor. Kampanya 10 Ağustos'ta sona erecek." diye konuştu.

Yayla, Aslan Park'ta 2 Bengal kaplanı, 2 Sibirya kaplanı, 3 yavru Bengal kaplanı olduğunu belirterek, "Son 50 yılda doğal yaşam nüfusunun yüzde 60'ının azaldığı göz önünde bulundurulursa burada 3 Bengal kaplanı yavrusu olması önemli bir katkı sağlıyor." dedi.

- "Yavru kaplanların isimlerini Türkiye koyacak"

Aslan Park'ta 29 büyük kedi olduğunu dile getiren Yayla, şunları kaydetti:

"Amacımız insanların, çocukların bu hayvanları daha yakından görüp tanıyabilmesi. Nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Buradaki hayvanlar eş olarak geldiler. 3 Bengal yavrumuz da 2,5 aylık oldu, annelerinin yanından ayrıldı. Kaplanlar yalnız yaşamayı seviyorlar. Yavrularına ilgisizleşmeye başladıkları anda, yavruları aldık şu anda biz bakıyoruz. Burada veteriner hekimler, veteriner teknikeri ve teknisyenleri, biyologlar ve bakıcılar var. Buradaki canlıların yaşam koşullarını ideal seviyeye getirmek ve refahlarını artırmak için sürekli çalışmalar, araştırmalar yapıyoruz. Bunun en güzel kanıtı da aslında burada 3 güzel yavru elde etmemiz. Bütün canlılar ideal koşullar sağlandığında çiftleşip yavru vermeye başlıyor. Bizim bu yavrularımız ve yakın zamanda doğacak yavrularımız bunun en güzel kanıtı."

Yayla, 2 saat aralıkla süt içirilen 3 erkek Bengal yavrularının yakın zamanda etle beslenmeye başlayacağını belirterek, "Yavru kaplanlarımızın ve Aslan Park'taki canlılarımızın isimlerini Türkiye koyacak. www.turkiyeninkedileri.com internet sitesinde başlatılan kampanyayla isim önerisinde bulunulabiliyor. Şimdiye kadar 50 bin civarında isim önerisinde bulunuldu. Kampanya 2 gün sonra sona erecek. Öneriler arasından 8 isim seçilerek, anket oylamasına sunulacak. Böylece bütün hayvanlarımızın isimleri konulmuş olacak." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 11:10
  1. Aslan Park
  2. Bengal kaplanı

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