0553 313 94 23

İstanbul'da Dünya Kudüs Günü düzenleniyor

Özgür Kudüs İçin' İstanbul'da Dünya Kudüs Günü Düzenleniyor (Davet) Her yıl olduğu gibi "Dünya Kudüs Günü" özgür Kudüs şiarı bu yıl da Türkiye'nin farklı yerlerinde ihya edilecek.

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:50
İstanbul'da Dünya Kudüs Günü düzenleniyor

İşgal rejimi İsrail'e karşı tüm Müslümanların dikkatini çekmesi ve dünya müstekbirlerine bir mesaj olması niyetiyle tüm dünyada, her Ramazan ayının son cumasında çeşitli organizasyonlarla kutlanan "Dünya Kudüs Günü" bu yıl da Türkiye'nin farklı yerlerinde ihya edilecek.

Kudüs Günü Platformu tarafından yapılan açıklamada İstanbul'daki kutlamanın 31 Mayıs Cuma günü cuma namazının ardından gerçekleştirileceği duyuruldu.

Fatih Camii'nde buluşup Saraçhane'ye doğru yürüyüşle başlayacak program Saraçhane'deki etkinliklerle devam edecek.

Kudüs Günü Platformu tarafından yapılan açıklama şöyle:

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i  Aksa’yı göğsünde barındıran Siyonist işgal altındaki Kudüs’ümüzün özgürlüğü için alanlara yürüyoruz.

Kırk yıldır Ramazan ayının son Cuma günü tüm dünyada duyarlı insanlar tarafından ‘Dünya Kudüs Günü’ olarak çeşitli etkinliklerle ihya edilmekte, işgal ve Siyonist rejimin zulmü hatırlatılmaktadır.

Günümüzde azgınlıkta hiçbir sınır tanımayan, zamanın firavunları ve bölgesel müttefikleri  tam bir küstahlıkla İslam ülkelerine, ümmetimizin kutsallarına ve değerlerine saldırmakta, geçmişte hiç görülmediği şekilde pervasızca özellikle Filistin ve Kudüs üzerinde alçakça ve namertçe hesaplar yapmaktadır.

Böyle bir durum genelde bütün dünyanın özgürlükçü insanlarını özelde de bölgemiz ve ülkemizdeki bütün Müslümanları her zamankinden daha büyük bir sorumlulukla karşı karşıya bırakmaktadır.

Dünya Kudüs Günü’nde Kudüs’le olan ahdimizi, misakımızı yenilemek ve tüm dünyaya Kudüs’ün Filistin’in ebedi başkenti olduğunu haykırmak için çeşitli STK’lar olarak oluşturduğumuz ‘Kudüs Günü Platformu’ adına 31 Mayıs 2019 Cuma günü Cuma namazında Fatih Camii’nde buluşup yürüyüşle Saraçhane parkına geçerek kitlesel basın açıklaması gerçekleştireceğiz.

Özgürlükçü tüm insanları ve  Müslümanları programımıza bekliyoruz.

Dünya Kudüs Günü Platformu

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 16:50
  1. İstanbul
  2. Dünya Kudüs Günü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadir Gecesi yarın idrak edilecek
    1. Kadir Gecesi yarın idrak edilecek
    2. Ekmek pişirirken sıçrayan kıvılcım ev..
    3. Kushner'in İsrail ziyareti erken seçim..
    4. Çin’de inşaat halindeki bina çöktü: 2..
    5. Velilerle geleneksel iftar buluşması..
    6. Sigara vermeyince pompalı tüfekle..
    7. Malatya’da 6 bin 170 paket kaçak..
    8. Erzurum'da 166 Kıbrıs gazisine madalya..
    9. Yaşlı çift Ramazan Bayramı öncesi..
    10. Altının kilogramı 242 bin liraya..
    11. KPSS davası sanıklarına istenen ceza..
    12. Esenyurt’ta küçük kıza çarpıp ağır..
    13. 2010 yılında yapılan KPSS sorularının..
    14. PFDK'den Hasan Şaş'a 8 maç ceza
    15. Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
    16. Kayıp balıkçı 8 gündür aranıyor
    17. Sevgilisinin ‘ayrılalım’ demesinin..
    18. İzmit’in dört bir yanında çalışmalar..
    19. Yaşlı karı koca bayram öncesi evsiz..
    20. "Çeşme’de her misafirimiz bütçesine..
    21. Yargı Reformu Strateji Belgesi
    22. İTO Başkanı Avdagiç: "Öngörülebilir..
    23. Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan..
    24. İstanbul'da Dünya Kudüs Günü..
    25. Kayseri Şeker’den çiftçisine bayram..
    26. Damadını öldüren kayınbabaya müebbet..
    27. Ford Trucks, Avrupa’daki büyümesine..
    28. Erdoğan açıkladı! Feyzioğlu böyle mest..
    29. Voleybol Küçük Erkekler ve Kızlar..
    30. Kadının tüfekle vurulmasında 2..
    Eski CHP'li o isim parti kuruyor! Tarih verdi...
    Eski CHP'li o isim parti kuruyor! Tarih verdi...
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    CHP’nin adayına açık sorular
    CHP’nin adayına açık sorular
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam

    Günün Karikatürü

    30 Mayıs 2019
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'