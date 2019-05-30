İstanbul'da Dünya Kudüs Günü düzenleniyor

İşgal rejimi İsrail'e karşı tüm Müslümanların dikkatini çekmesi ve dünya müstekbirlerine bir mesaj olması niyetiyle tüm dünyada, her Ramazan ayının son cumasında çeşitli organizasyonlarla kutlanan "Dünya Kudüs Günü" bu yıl da Türkiye'nin farklı yerlerinde ihya edilecek.

Kudüs Günü Platformu tarafından yapılan açıklamada İstanbul'daki kutlamanın 31 Mayıs Cuma günü cuma namazının ardından gerçekleştirileceği duyuruldu.

Fatih Camii'nde buluşup Saraçhane'ye doğru yürüyüşle başlayacak program Saraçhane'deki etkinliklerle devam edecek.

Kudüs Günü Platformu tarafından yapılan açıklama şöyle:

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’yı göğsünde barındıran Siyonist işgal altındaki Kudüs’ümüzün özgürlüğü için alanlara yürüyoruz.

Kırk yıldır Ramazan ayının son Cuma günü tüm dünyada duyarlı insanlar tarafından ‘Dünya Kudüs Günü’ olarak çeşitli etkinliklerle ihya edilmekte, işgal ve Siyonist rejimin zulmü hatırlatılmaktadır.

Günümüzde azgınlıkta hiçbir sınır tanımayan, zamanın firavunları ve bölgesel müttefikleri tam bir küstahlıkla İslam ülkelerine, ümmetimizin kutsallarına ve değerlerine saldırmakta, geçmişte hiç görülmediği şekilde pervasızca özellikle Filistin ve Kudüs üzerinde alçakça ve namertçe hesaplar yapmaktadır.

Böyle bir durum genelde bütün dünyanın özgürlükçü insanlarını özelde de bölgemiz ve ülkemizdeki bütün Müslümanları her zamankinden daha büyük bir sorumlulukla karşı karşıya bırakmaktadır.

Dünya Kudüs Günü’nde Kudüs’le olan ahdimizi, misakımızı yenilemek ve tüm dünyaya Kudüs’ün Filistin’in ebedi başkenti olduğunu haykırmak için çeşitli STK’lar olarak oluşturduğumuz ‘Kudüs Günü Platformu’ adına 31 Mayıs 2019 Cuma günü Cuma namazında Fatih Camii’nde buluşup yürüyüşle Saraçhane parkına geçerek kitlesel basın açıklaması gerçekleştireceğiz.

Özgürlükçü tüm insanları ve Müslümanları programımıza bekliyoruz.

Dünya Kudüs Günü Platformu