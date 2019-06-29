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İstanbul’da dördüz bebekler dünyaya geldi

İstanbul’da yaşayan Filistinli Bara Salman ve Hebeh Salah çifti dördüz bebek sahibi oldu.

29 Haziran 2019 Cumartesi 14:05
İstanbul’da dördüz bebekler dünyaya geldi

İstanbul’da yaşayan Filistinli Bara Salman ve Hebeh Salah çifti dördüz bebek sahibi oldu.


İstanbul’da yaşayan Filistinli Bara Salman ve Hebeh Salah çiftinin üçü kız, biri erkek dördüz bebekleri dünyaya geldi. 13 haftalıkken dördüz bebeklerden haberdar olan çift büyük bir sürpriz yaşadı. Doğumdan iki gün önce hastaneye başvuran ailenin 12 Haziran’da doğumu sezaryen olarak gerçekleşti. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen dördüz bebeklerinin kuvözde tutulduklarını ifade eden hastane müdürü Cengiz Güvercin, tedbir açısından bebeklerin 1 hafta takip edileceğini söyledi. Filistinli çift ise dördüz bebeklerinin olmasından mutluluk duyduklarını ve hastane çalışanlarına teşekkürlerini ifade etti. Dördüz bebekler ise bir hafta sonra hastaneden taburcu edilecek.


“Annenin, babanın sağlığı iyi, herhangi bir sıkıntıları yok”


Dördüz bebeklerin ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Hastane müdürü Cengiz Güvercin, “Hastanemize doğumdan 2 gün önce başvurdular. 2 günlük takip süremiz oldu. 3’üncü günün sonunda doğumlarını sezaryen olarak gerçekleştirdik. Dördüz bebeklerimiz doğdu. Kiloları bin 200 ila bin 500, bin 700 arasında değişiyor. Kiloları düşük olduğu için yoğun bakımda tutuyoruz. Herhangi bir sıkıntıları yok. Doğum tartıları düşük olduğu için buradalar. Annenin, babanın sağlığı iyi, herhangi bir sıkıntıları yok. Annesi ve babası mutlular. 3 kızımız, bir de erkeğimiz oldu. Dördüz bebek çok nadir görülen bir durum. Bizim hastanemize nasip oldu, çok mutluyuz. Doktorlarımız, hemşirelerimiz elinden geleni yapıyorlar. Hastane olarak biz de bu konu üzerinde dikkatli bir şekilde duruyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 14:05
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