İstanbul’da dönüşüm atağı

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi 688 Konut ve 57 Dükkan ile Zeytinburnu’ndaki 428 konutun temel atma törenine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm seferberliğine yeni bir proje daha eklemekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

İstanbul’un her yerinde dalga dalga kentsel dönüşüm projelerinin hedefler doğrultusunda devam ettiğini belirten Kurum, “Bugün İstanbul’un neresine giderseniz gidin Bakanlığımızın belediyelerimizle birlikte kentsel dönüşüm çalışmasını mutlaka görürsünüz” dedi. Bakan Kurum, şöyle konuştu: “Türkiye’de 1,5 milyon, İstanbul’da 300 bin acil dönüştürülmesi gereken konutlarımız var. Bu acil dönüşmesi gereken konutların maalesef 5’te 1’i İstanbulumuzda yer alıyor. Bu demek oluyor ki; deprem dönüşümünün merkezi İstanbul’dur. 39 ilçemizdeki 65 riskli alanımızda yapmış olduğumuz çalışmalarla konutlarımız yükseliyor.”

“İstanbul’da 2021’de 100 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz”

İstanbul’da kentsel dönüşüm için bir hedef belirlediklerini ifade eden Kurum, “2 yılda İstanbulumuzda 117 bin riskli yapıya dair çalışmalarımızı başlattık. Bu konutlarda 500-600 bin vatandaşımız oturacak. 2021 yılı hedefimiz de İstanbul’da 100 bin konutu dönüştürmek. Bunu da inşallah belediyelerimizle, Bakanlığımızın tüm birimleri ve özel sektörle birlikte gerçekleştireceğiz. En kısa sürede bu konutları bitirip İstanbullu vatandaşlarımıza armağan edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“450 bin binanın acil yenilenmesi gerekiyor”

Kanal İstanbul güzergahında 1/100000’lik güzergah ve rezerv yapı planının onaylandığını hatırlatan Bakan Kurum, şunları söyledi: “Konutlar, zemin artı 3-4’ü geçmeyecek şekilde onaylandı. 500 bin nüfus öngörüyoruz. Ancak bu yeni nüfus değil. İlave nüfus getirmiyoruz. İstanbul’da 20 milyon vatandaşımız 4 milyon bağımsız bölümümüz var. Ancak 450 bin binanın acil yenilenmesi gerekiyor. Kanal İstanbul güzergahı tam da bunun için şehrin içindeki çöküntü alanlarını dönüştürmek için kullanmamız gereken yer. Yürüyüş yolları, kültür alanları olacak. Yeşil alan, kültür merkezi, hastanesi, okulu... Yaşanabilir şehir örneği yapacağız. Kanal İstanbul Küçükçekmece’de başlayarak Arnavutköy Avcılar’ın bir kısmını alan aks. Rezerv alan olarak Avcılar yakın alan... Çok riskli bir bölge... Bunun örneğini Esenler’de yapıyoruz. 60 bin konutluk örnek projede 15 bin konutunu önümüzdeki yıl sonu tamamlayıp 5 bin Esenler’de geri kalanı rezerv konut olarak kullanacağız. Esenler Belediyemiz yıl sonuna kadar bin konut yıkacağını belirtti. Tevfik Bey söz verdiyse yapar.

Kanal İstanbul’daki amacımız bu zaten. Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Güngören, Beyoğlu, Bahçelievler’de dönüşüm projeleri yapıyoruz. Rezerv alanlarda dönüşüm projeleri yapmak zorundayız. Bunu yaparken üniversitelerle birlikte çalıştık. İstanbulumuza zarar verecek şekilde değil, değer verecek şekilde yaptık. 117 bin konutun dönüşümünü yapıyoruz. Ancak rezerv alan kullanalım diyoruz.”