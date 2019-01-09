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İstanbul'da dolandırıcılık çetesine operasyon

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, sahte belge düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 33 kişiden 25'i gözaltına alındı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 11:27
İstanbul'da dolandırıcılık çetesine operasyon

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, sahte belge düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 33 kişiden 25'i yakalandı. 

Sahte evrak fabrikası gibi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında jandarma, polis ve noter katiplerinin de bulunduğu şüphelilerin, çok sayıda kişiye sahte belge düzenleyip galerilerden günlük kiraladıkları lüks otomobilleri satarak, emlak şirketlerinden haftalık kiraladıkları daireleri de yıllık kiraya vererek haksız kazanç elde ettikleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında İstanbul, Balıkesir, İzmir, Şanlıurfa, Kocaeli, Burdur, Mersin ve Bolu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 33 kişiden 25'i yakalandı.

Emniyette işlemleri devam eden şüphelilerin yaklaşık 500 kişiyi dolandırdığı, bu yöntemle yaklaşık 3 milyon lira haksız kazanç sağladıkları öne sürüldü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 11:27
  1. Şanlıurfa
  2. Kocaeli
  3. İzmir
  4. Mersin
  5. Burdur
  6. Bolu
  7. Balıkesir
  8. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  9. dolandırıcılık
  10. sahte evrakla dolandırıcılık

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