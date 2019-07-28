İstanbul'da DHKP-C operasyonu! Evinde yakalandı
Hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve " Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 3 adet aranması bulunan DHKP-C'literörist, İstanbul'da düzenlenen operasyonla evinde yakalandı.28 Temmuz 2019 Pazar 12:21
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve " Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 3 adet aranması bulunan DHKP-C'li H.Y., 26 Temmuz saat 02.00'da yapılan baskında evinde yakalandı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital metaryal ele geçirildi. H.Y.'nin emniyetteki işlemeleri devam ediyor.
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