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İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu

Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı

16 Nisan 2019 Salı 06:14
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen çok sayıda şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin genelinde uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılar ile haklarında arama kararı olan kişilere ait adreslere, eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polis helikopterinin de destek verdiği kent genelindeki operasyon çalışmaları devam ediyor.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 06:14
  1. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  2. polis
  3. uyuşturucu operasyonu

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