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İstanbul’da 127 adrese eş zamanlı operasyon! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle il genelinde gece saatlerinde önceden belirlenen 127 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

30 Mart 2019 Cumartesi 07:37
İstanbul’da 127 adrese eş zamanlı operasyon! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar sonucu il genelinde daha önceden belirlenen 127 adrese Özel Harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı terör operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında Sultangazi’de bulunan bir binanın giriş katındaki daireye terörle mücadele ekipleri ve Özel Harek?t polisleri baskın yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüler

Ekipler, içeride bir süre arama yaptı. Bu sırada diğer ekipler de binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak, tetikte bekledi. Adreslere yapılan baskınlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 07:37
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