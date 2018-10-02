İstanbul'da dev soruşturma! 417 kişi hakkında gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca mali suçlara yönelik soruşturma kapsamında yurt dışındaki 28 bin 88 hesaba döviz kurları üzerinden yaklaşık 2,5 milyar lira gönderdiği tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 417 kişiden 13'ü Kilis ve Malatya'da yakalandı.02 Ekim 2018 Salı 15:01
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, devletin ekonomik finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Kilis ve Malatya'daki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda Kilis'te aranan 12 kişiden 10'u, Malatya'da ise 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan diğer kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürerken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği bildirildi.
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