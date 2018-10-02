0553 313 94 23

İstanbul'da dev soruşturma! 417 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca mali suçlara yönelik soruşturma kapsamında yurt dışındaki 28 bin 88 hesaba döviz kurları üzerinden yaklaşık 2,5 milyar lira gönderdiği tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 417 kişiden 13'ü Kilis ve Malatya'da yakalandı.

02 Ekim 2018 Salı 15:01
İstanbul'da dev soruşturma! 417 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, devletin ekonomik finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Kilis ve Malatya'daki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Kilis'te aranan 12 kişiden 10'u, Malatya'da ise 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan diğer kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürerken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği bildirildi.

 

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 15:01
  1. Kilis
  2. Malatya
  3. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  4. Mali Suçlarla Mücadele

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    1. 3. havalimanı personel alımı 3...
    2. ABD açık açık tehdit etti: Rusya böyle..
    3. Feribotta patlama! Yüzlerce kişi..
    4. Avrupa mahkemesinden flaş karar! Artık..
    5. Yaz saati kararı temsilcilerimizi..
    6. İngilizce'nin ve İngilizce..
    7. Makineyle beyniniz yıkanmasın!
    8. Alman Başbakan’ı dumura uğratan çıkış:..
    9. Kayyumlar yaptı, terör örgütü yıktı
    10. Öfke dişlerinizi öğütüp, bitiriyor
    11. Başkan Erdoğan Macaristan'a gidiyor
    12. Asgari ücret ocakta ne kadar olacak?
    13. Dönüş sürüyor! 73 bin kişi geldi
    14. İran'da 3 kişi idam edildi
    15. Abdullah Gül hakkındaki iddialara..
    16. Kelliği önleyen yağ asidi
    17. Orman aday olacak mı? Beşiktaş'tan..
    18. Balıkesir'de feci kaza! Yaralılar var
    19. Bisikletten düşmüştü! 13 yaşındaki..
    20. Yeteneğine fırsat tanıyın
    Bakanlık açıkladı! Dolar sert düştü
    Bakanlık açıkladı! Dolar sert düştü
    Suriye'den şaşırtan Türkiye açıklaması
    Suriye'den şaşırtan Türkiye açıklaması
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2018
    Tarihi sefer sona erdi! Dengeler değişecek
    Tarihi sefer sona erdi! Dengeler değişecek
    NASA, Adanalılara cevap verdi: Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım
    NASA, Adanalılara cevap verdi: Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım