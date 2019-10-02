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İstanbul'da dev operasyon! 1 ton 881 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 8 ilçede düzenlediği operasyonlarda 1 ton 800 kilo skunk, yangın tüpleri içerisinde 60 kilo eroin, 13 kilo kokain ve 8 kilo reçine esrar ele geçirildi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 12:26
İstanbul'da dev operasyon! 1 ton 881 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul Narkotik polisleri 15-30 Eylül tarihleri arasında Silivri, Bayrampaşa, Arnavutköy, Sultangazi, Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Zeytinburnu'nda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 

2'si yabancı uyruklu toplam 14 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 1 ton 800 kilo skunk, yangın tüpleri içerisinde 60 kilo eroin, 13 kilo kokain ve 8 kilo reçine esrar ele geçirdi.

Arnavutluktan gelen 2 minibüste 1 ton 800 kilo skunk

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurda uyuşturucu madde sokacak kişileri tespit ederek çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin yaklaşık 6 ay boyunca yaptığı teknik ve fiziki takiple şüphelilerin Arnavutluk'tan tekstil malzemeleri arasında gizledikleri 1 ton 800 kilo skunk ile yurda Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girerek ilerlemeye devam etti.

Polis ekipleri 2 minibüsü Silivri Kınalı mevkiinde toplam 2'si yabancı uyruklu toplam 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Minibüslerde yapılan aramalarda 1 ton 800 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yangın tüplerinde kokain ve eroin ele geçirildi

Narkotik polislerinin yaptığı ikinci büyük operasyon Esenyurt, Küçükçekmece ve Fatih'te düzenlendi.

Polis ekipleri yurtdışına yollanacak yangın tüpleri içinde 60 kilo eroin ve 13 kilo kokain ele geçirdi.

2 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

2'si yabancı uyruklu 14 kişi tutuklandı

Polis ekiplerinin yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan 2'siyabancıuyruklu toplam 14 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 12:26
  1. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
  2. Silivri
  3. Bayrampaşa
  4. Arnavutköy
  5. Sultangazi
  6. Esenyurt
  7. Küçükçekmece
  8. Fatih
  9. Zeytinburnu
  10. Arnavutluk
  11. Edirne Kapıkule Sınır Kapısı
  12. skunk uyuşturucu

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