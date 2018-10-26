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İstanbul'da aranan şahıslara yönelik dev operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla kesinleşmiş ağır hüküm giyen şahıslara yönelik 39 ilçede düzenlenen dev operasyonda 20 yıla hüküm giyen 4 kişi, 10 yıl hapis cezası bulunan 15 kişi ve 5 yıl ceza alıp firarı olan 87 kişi yakalandı.

26 Ekim 2018 Cuma 23:55
İstanbul'da aranan şahıslara yönelik dev operasyon!

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde bin 350 polisin katıldığı operasyonda bin 500 adrese yapılan operasyonda, kapısı açılmayan 20 adrese çilingirle açılarak girildi. Operasyon kapsamında adam öldürmek suçundan 2, hırsızlık suçundan 26, yaralama suçundan 19, yağma, gasp suçlarından 21, iş yeri, konut dokunulmazlığını ihlalden 16, dolandırıcılık suçundan 11, mala zarar verme 10, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 9, resmi belgede sahtecilik suçundan 9, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmadan 7, 6136 SKM suçundan 5, silahlı tehditten 5, cinsel istismar ve saldırıdan 3 ve diğer suçlardan 38 olmak üzere toplam 181 aranan kişi yakalandı.

20 yıla hüküm giyen 4 kişi yakalandı

Öte yandan, yakalanan kişilerin aldıkları ceza hükümleri ile ilgili önemli ayrıntılar da ortaya çıktı. Yakalanan kişilerin arasında, 20 yıl hüküm giyen 4 kişi, 10 yıl hapis cezası bulunan 15 kişi ve 5 yıl ceza alıp firarı olan 87 kişinin de yer aldığı öğrenildi. Yakalanan şahıslar gerekli işlemlerin ardından, ilgili adliyelere sevk edildi.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 23:55
  1. aranan şahıslar

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