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İstanbul'da dev operasyon! 417 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik ve finansal güvenliğini hedef alanlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 417 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

02 Ekim 2018 Salı 08:25
İstanbul'da dev operasyon! 417 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ekonomik/finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere yönelik, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", " 5549 sayılı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet", " 6415 sayılı terörizm finansmanının önlenmesi kanuna muhalefet" suçlarından MASAK ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM'lerinden 5 bin TL ve üzeri meblağlarda olmak üzere toplam 28 bin 88 adet yurt dışındaki hesaplara nakit gönderme işlemleri gerçekleştirildiğinin, gerçekleştirilen bu işlemlerin tarihi itibariyle döviz kurları üzerinde toplam Türk lirası karşılığının 2 milyar 455 milyon 322 bin 141 lira olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu işlemleri gerçekleştiren kişilerin komisyon adı altında menfaat temin ettiklerinin, transfer alıcılarının büyük çoğunluğunun ABD 'de yerleşik İran uyruklu kişiler olduğunun tespit edildiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığımızca 417 şüpheli hakkında gözaltı yakalama ve arama karar çıkartılmıştır" denildi

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 08:25
  1. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. operasyon

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