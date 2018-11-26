İstanbulda 8 ilçede kaçakçılık operasyonu! 20 gözaltı

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Polis ekipleri 5-15 Kasım tarihleri arasında Küçükçekmece, Avcılar, Fatih, Bağcılar, Başakşehir, Beşiktaş, Esenlerve Silivri'de yaptığı operasyonlarda 20 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 533 bin lira olan 15 bin 693 paket kaçak sigara, bin 244 kaçak ve sahte içki, 11 bin 170 tane içi tütün doldurulmuş makaron sigara, 13 bin 920 tane kaçak puro ve 936,67 kilogram sigara ve nargile tütünü ele geçirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 şüpheliden, 15'i hakkında çeşitli suçlardan işlem yapılarak emniyetten serbest bırakıldı.



5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kaçakçılık polislerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin baskın yaptığı adreslerde aramalar yapması ve çeşitli kaçak ve sahte ürünleri ele geçirilmesi kameralarca kaydedildi.