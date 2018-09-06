İstanbul’da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Marmara Denizi'nde son dakika deprem!

17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünün üzerinden bir ay geçmeden bugün Marmara Denizi’nde son dakika deprem meydana geldi. 3,6 büyüklüğündeki deprem İstanbul’da da hissedildi.

Marmara Denizi'nde 3,6 şiddetinde deprem meydana geldi. 11.5 km derinlikte meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından ölçülen deprem sosyal medyada da konuşuluyor.

MARMARA DENİZİ'NDEKİ SON DEPREMLER