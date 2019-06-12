0553 313 94 23

İstanbul’da deniz ulaşımına sis engeli

İstanbul Boğazı’nda yoğun sis, deniz ulaşımını etkiledi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:49
İstanbul’da deniz ulaşımına sis engeli

İstanbul Boğazı’nda yoğun sis, deniz ulaşımını etkiledi. Boğaz çift yönlü gemi geçiş trafiğine kapatılırken, şehir hatları birçok seferini iptal etti.


İstanbul Boğazı’nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiledi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı. Yoğun sis nedeniyle, şehir hatlarının bazı vapur seferleri de iptal edildi. Şehir Hatları A.Ş’nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Beşiktaş-Adalar, Kabataş-Eminönü-Adalar, Bostancı-Karaköy, Üsküdar-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Eminönü seferlerimiz yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak yapılamamaktadır" denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polis alıcı kılığına girdi, 1400’lü yıllara ait Tevrat ve Tasvir ele geçirildi
    1. Polis alıcı kılığına girdi, 1400’lü..
    2. Ramos, İspanya'yı golleriyle taşıyor
    3. "Kilitli pizza kutusu" dünyaya açıldı
    4. Ardahan’da heyelan paniği
    5. 2018 yılında Denizli’de 6 bin 189 kişi..
    6. Süleyman Soylu'dan Temel..
    7. Babalar Günü dolayısıyla oyun konsolu..
    8. Tekirdağ’da 67 kilogram uyuşturucu..
    9. Ahlaksız dizilerin oyuncusuna kötü..
    10. AİHM'den skandal karar! FETÖ'cüleri..
    11. Kartepe’nin yeni binasında ilk meclis
    12. Suriyelilere "plaj yasağı" kararına..
    13. Tırla çarpışan tarım aracındaki yaşlı..
    14. Emekli maaşı ve ikramiyeleri son..
    15. Ülkeyi korku sardı: Araplara..
    16. Kavga korkusu pahalıya mal oldu
    17. Sulama kanalında mahsur kalan..
    18. Mehmet Emre Şimşek, milli takıma..
    19. Karkamış Antik Kenti'nde kazılar..
    20. Tarihi müzenin merdivenlerinde..
    21. İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
    22. Motosikletli polisler suçlulara göz..
    23. Elazığ'da şehit askerler için tören
    24. TOKİ Başkanı Bulut’tan birlik mesajı
    25. Küçükçekmece Belediyesinden Mobil..
    26. "Angola'da yatırım fırsatlarının..
    27. Gabon’dan getirilen FETÖ mensuplarının..
    28. Almanya’da korkutan yangın
    29. Oğlunun muradını hasta yatağında gördü
    30. İBB’den öğrencilere su ürünleri..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı