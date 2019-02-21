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İstanbul’da deniz ulaşımına sis engeli

İstanbul’da iki gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

21 Şubat 2019 Perşembe 07:07
İstanbul’da deniz ulaşımına sis engeli

İstanbul’da iki gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Şehir hatları tüm seferlerini iptal ederken, İDO’da bazı seferler sis nedeniyle iptal edildi.


İstanbul’da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir hatları tüm seferlerini iptal etti. Şehir Hatlarının iptal seferleri, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan duyuruldu.


Açıklamada, bütün seferlerimiz yoğun sis nedeniyle yapılamamaktadır denildi.


Öte yandan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Deniz’indeki olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.


İDO’da iptal olan seferler:


07:00 - 07:45 Yalova - Pendik


07:00 - 07:45 Pendik - Yalova


07:15 - 08:30 Yalova - Yenikapı


07:30 - 09:05 Bursa - Yenikapı


07:30 - 09:05 Yenikapı - Bursa


07:45 - 09:00 Yenikapı - Yalova

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 07:07
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