0553 313 94 23

İstanbul’da deniz ulaşımına sis engeli

İstanbul’da sabah erken saatlerden itibaren etkili olan sis nedeniyle deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 19:06
İstanbul’da deniz ulaşımına sis engeli

İstanbul’da sabah erken saatlerden itibaren etkili olan sis nedeniyle deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi.


İstanbul’da sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun sis etkili olmaya başladı. Sis nedeniyle kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), sis nedeniyle bugün akşam saatlerinde yapılacak bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen seferler şöyle:


"Yalova-Pendik 19.00 seferi, Pendik-Yalova 19.00 seferi, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 19.00 seferi, Ambarlı-Topçular gece 01.00 seferi, Topçular-Ambarlı 21.00 seferi."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 19:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manyas Gölü'nde kaybolan balıkçının cesedi bulundu
    1. Manyas Gölü'nde kaybolan balıkçının..
    2. Kayıp balıkçıdan acı haber geldi
    3. Ankara'da askeri kışlada patlama
    4. Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu
    5. Kahvede tombala oynayan 57 kişiye 18..
    6. Konyaspor, Kayserispor maçı..
    7. Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya..
    8. Emekli maaşı ek ödeme zammı ne kadar?..
    9. Birinci Yaşlılık Şurası Liderler Oturumu
    10. Çufalı, Yaşlılık Şurası’na katıldı
    11. Yalova'da 238 parça tarihi eser ele..
    12. Cimbom'un yıldız ismi açıkladı: Kalmak..
    13. Asansör kabini altında sıkışan montaj..
    14. İstanbul’da deniz ulaşımına sis engeli
    15. Taksim’den eşsiz sis manzarası
    16. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi..
    17. Dünyayı sarsan skandal plan açıklandı:..
    18. Kartal'da evlerinin yıkılışını..
    19. Google yeni projesiyle bedava internet..
    20. Yavru ceylanı köpek saldırısından..
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı