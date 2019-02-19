İstanbul’da deniz ulaşımına sis engeli İstanbul’da yoğun sis nedeniyle sabah saatlerinde deniz ulaşımı durdu.

İstanbul’da yoğun sis nedeniyle sabah saatlerinde deniz ulaşımı durdu. İşlerine yetişmek isteyen vatandaşlar, vapur iskeleleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı vatandaşlar 2 saate yakın süre beklediğini söyledi.

İstanbul’da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımı durdu. İşlerine yetişmek isteyen vatandaşlar vapur iskeleleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sis nedeniyle adata göz gözü görmezken, Üsküdar’daki Kız Kulesi’nin bile gözden kaybolduğu görüldü. Vatandaşlar durumu şaşkınlık içinde karşıladı. Üsküdar’daki özel firmaya ait iskelede saat 09.00 sıralarında yolcu alımına tekrar başlandı. Sırada bekleyen vatandaşlardan bazıları, saat 07.00’dan beri beklediklerini söyledi.

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