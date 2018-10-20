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İstanbul'da dehşet evi

Arnavutköy’de yaşayan bir kişi, karısı ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

20 Ekim 2018 Cumartesi 06:40
İstanbul'da dehşet evi

Olay, Yunus Emre Mahallesi Akduman Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın 1’inci katındaki evde meydana geldi. İddiaya göre, Esenyurt’ta oturan Suriyeli Enver İbrahim ile Media Hasan çifti aralarında kavga etti. Bunun üzerine Media Hasan 4 ve 5 yaşındaki iki çocuklarını da yanına alarak Arnavutköy’de bulunan amcasının evine geçti.

Vahşice öldürdü

Eşi ve çocuklarının arkasından giden Enver İbrahim, kendisine kapının açılmasıyla önce iki çocuğunun boğazını keserek öldürdü. Ardından eşi Media Hasan’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. O sırada evde bulunan Media Hasan’ın yengesinin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Cani koca ağır yaralı

Polis ekiplerinin geldiğini gören Enver İbrahim, intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Enver İbrahim, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Arnavutköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 06:40
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