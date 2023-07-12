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Aktüel İstanbul'da dehşet! Derin dondurucuda ceset bulundu
Aktüel

İstanbul'da dehşet! Derin dondurucuda ceset bulundu

Yeniakit Publisher
2023-07-12 16:26:00 -
İstanbul'da dehşet! Derin dondurucuda ceset bulundu

İstanbul Bayrampaşa'da bir evde bulunan derin dondurucunun içerisinde parçalanmış ceset bulundu.

Bayrampaşa’da bir apartman dairesindeki derin dondurucuda parçalanmış ceset bulundu. Bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset parçaları Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay, bugün saat 06.00 sıralarında Bayrampaşa Cevatpaşa Eski Edirne asfaltı üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, bir ihbarı değerlendirerek daireyi kontrole giden polis ekipleri derin dondurucu içerisinde parçalanmış halde ceset buldu. Erkek olduğu belirlenen parçalanmış ceset, kime ait olduğunun belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderilirken, cesedin saklandığı derin dondurucunun da polis ekipleri tarafından kriminal incelemeye götürüldüğü öğrenildi. Polisin olay ilgili çalışmaları devam ederken, cesedin bulunduğu daire mühürlendi.

Olayı anlatan bir esnaf, “Saat 06.30'da polis arabaları buradaydı. İşte geldik dükkanı açtık. Herhangi bir problem yoktu. Polis arkadaşlar buradan cesedi çıkardılar. Bir tane de derin dondurucu çıkardılar. Herhalde ceset parçalanmış o kadar, tek değil parça parça çıkarıldı” dedi.

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