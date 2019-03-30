İstanbul'da dehşet anları! Arkasından gelip vurdu
İstanbul'un Maltepe ilçesinde Fatma Şengül arkasından gelen Zeynel A. tarafından silahla vuruldu.30 Mart 2019 Cumartesi 09:46
İstanbul Maltepe'de Gülensu Mahallesi Emek Caddesi üzerinde Fatma Şengül arkasından gelen Zeynel A. tarafından silahla vuruldu.
Saldırgan cadde üzerinde aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.
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