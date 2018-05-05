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İstanbul'da değnekçi terörü: Defalarca bıçakladı!

Beykoz'da değnekçilik yapan bir kişi para vermek istemeyen sürücüyü bıçakladı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, bıçaklı saldırgan Mehmet Ali isimli şahıs her yerde aranıyor.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 21:10
İstanbul'da değnekçi terörü: Defalarca bıçakladı!

2 Mayıs günü Beykoz Kavacık’ta meydana gelen olayda boş bir araziye kurduğu simit tezgahıyla bekleyen ve aracını park edenlerden haksız para alan Mehmet Ali isimli şahıs, bir kişinin aracını park ettiğini görünce tezgahını bırakıp aracın yanına gitti.

ÖNCE DÖVDÜ SONRA BIÇAKLADI

Aracını park eden kişiden para isteyen değnekçi, red cevabı alında dehşet saçtı. Para vermek istemeyen şahsı defalarca bıçakladı. Gözü dönmüş değnekçi, para vermek istemeyen Levent isimli şahsın arabasının camını kırarak tehdit etti.

Gözü dönmüş değnekçi, önce yumruk ve tekmeyle saldırdı sonrasında eline aldığı bıçakla araç sahibini ayağından defalarca bıçakladı.

DÖVİZCİYE SIĞINDI YİNE DE KURTULAMADI

Ayağından defalarca bıçaklanarak kanlar içinde kalan Levent isimli şahıs, gözü dönmüş değnekçiden kurtulmak için bir dövizciye sığındı.

Saldırgan, elindeki bıçakla birlikte yaralı şahsın peşinden gelerek darp etmeye devam etti. Şehrin ortasında dehşet saçan saldırgan, "Sen benim ekmeğimle nasıl oynarsın" diye bağırarak dükkana geldi.

BIÇAKLA ÇEVREDEKİLERİ TEHDİT ETTİ

Şahsı dövizcide darp etmeye devam değnekçiyi, çevredeki vatandaşlar durdurmak istese de faydasız oldu. Uyarıları dikkate almayarak onlara doğru bıçakla giden gözü dönmüş değnekçi, vatandaşları bıçakla tehdit ederek uzaklaştırmaya çalıştı.

KAÇTI

Daha sonra tekrar dükkana gelen saldırgan, yerde kanlar içinde yatan şahsın eline basarak bıçakla boğazına doğru hamle yapması korku dolu anlara neden oldu. Şehir eşkıyası daha sonra yine bıçakla yüzüne vurarak adamın bulunduğu yerden ayrıldı. Olay sonrası inceleme yapan polis ekipleri, şehir eşkiyasını her yerde aranıyor.

 

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 21:10
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  3. değnekçi dehşeti
  4. Beykoz
  5. Kavacık

YORUM YAZ

  • SerhatSerhat4 dk önce
    Devlet bu gibi kuduz köpekleri... yok etmelien az 50 yıl ceza almalı bu köpek acil....
  • hilmihilmi10 dk önce
    Allah belasını versin.
  • alpalp45 dk önce
    Asıcan bunları. Sırf zarar bunlar memklete
  • EmreEmre12 dk önce
    Şimdi bu şerefsizi hapisten çıkaran devlet o bıçaklanan adamın vebalini nasıl ödeyecek. Bu tip şerefsizlerin devletten korkmamasınin sebebi cezaların caydırıcı olmamasıdır ve bu da yine devletin suçudur. İdam getirecem dedin darbecileri ev hapsi verdin. Adalet mülkün temelidir bu temeli diğer hükümetler gibi ak parti de sarsmıştır
  • aslanaslan41 dk önce
    böylelerine idam olsun, bakalim yapabilirmiydi.
  • AbdullahAbdullah18 dk önce
    İşte genel af gelirse böyleleri salınacak, milleti bıçaklamaya devam edecekler.
  • Hasan PolatlıHasan Polatlı4 dk önce
    Ulan soysuzlar siz yine gariban ögretmenlerin peşinden koşun. Eşkiyalar şehirleri sarsın, adam bıçaklasın, polis sarma yapan kadınların peşinde koşsun. Şerefsizler!!! Editör sen bu notu iyi oku!!! Bakarsın böyle bir değnekçi sana da musallat olur. Alma mazlumun ahini çıkar aheste aheste
  • KartalKartal11 dk önce
    Merak etme kardeş biz sana 3 öğün yemek sıcak yatak. 24 saat banyo. Kapıda hazır doktor veririz. Parasınıda biz öderiz. Sen keyfine bak. Hatta husumetin olan başka kişileride öldür. Vallahi içerisi dısardan rahat. ekmek derdi yok çocuk eş vs.derdi yok ohhh misss
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