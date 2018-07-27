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İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var...

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu tespit edilen kişilere yönelik 14 farklı adrese düzenlenen operasyonla 28 şahıs gözaltına alındı.

27 Temmuz 2018 Cuma 15:40
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var...

İstanbul'da DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu belirlenen şahıslara yönelik 9 ilçede 14 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 28 şahıs gözaltına alındı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü yanlısı faaliyet gösteren, çalışma bölgelerine gidip gelen, Türkiye'de de eylem arayışında olduğu belirlenen yabancı terörist (YTS) olarak adlandırılan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. İstanbul’da 9 ilçede bulunan 14 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, 28 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 15:40
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