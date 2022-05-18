İstanbul'da daire fiyatına bahçeli villa yaşamı

İstanbul Silivri’de, 13 bin 500 metrekare arsa içinde konumlandırılan Zeytinli Köy şehir yaşamına sağlık ve doğa ekseninde alternatif sunuyor. Rasas Yapı tarafından inşasına devam edilen Zeytinli Köy’de birbirinden bağımsız özel bahçelere sahip 34 müstakil villa yer alıyor.

3+1 tipinde 130 metrekare büyüklüğe sahip villaların oturum alanları hariç bahçe kullanımı 250 ile 420 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Zeytinli Köy’de her villanın bahçesinde en az 250 yaşında iki adet zeytin ağacı yer alıyor. 7,5 metre tavan yüksekliğine sahip villalar 250 bin dolardan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

Zeytin ağaçlarıyla çevrili proje alanının plajlara uzaklığı ise 10 dakika mesafede. E5, TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu’na doğrudan ulaşılan Zeytinli Köy’den İstanbul’un merkezi noktalarına hızlı ulaşım imkanı bulunuyor.

Zeytinli Köy konumu itibarıyla bir tarafında Kıyıköy, Çilingoz, İğneada gibi doğa parklarıdiğer bir tarafında ise Kumbağ, Şarköy ve Saroz Körfezi gibi kıyılar yer alıyor.

Tüm donatılarıyla sakinlerine konforlu bir yaşam alanı sunan ZeyintliKöy’devilların tamamı bulaşık makinesi dahil ankastre set, klima, özel döküm kuzine soba, otomatik sulama sistemi ve hazır peyzaj ile teslim ediliyor. İnşası devam eden projede teslim tarihi ise XX XXXXX.

ArsaAlanı:13.500 m2

Lokasyon: Silivri Çantaköy / Balaban Mahallesi, Ataman Caddesi, No:1 Silivri

Villa Adeti: 34 Müstakil Villa

Villa İç Mekân Kullanım Alanı: 130 m2

Bahçe Kullanım Alanı: 250 m2’den 420 m2’ye kadar değişen ölçülerde (Villa oturumu hariç)

Fiyat: 250.000 USD’den başlayan fiyatlar

İnşaat Firması: Rasas Yapı

Web Sitesi:www.zeytinlikoy.com.tr

İletişim: 0212 855 44 55 / 0539 384 01 23