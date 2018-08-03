İstanbul’da DAEŞ operasyonu! 38 gözaltı
İstanbul'da DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 38 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.03 Ağustos 2018 Cuma 10:29
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücade Şube Müdürlüğü ekipleri, DAEŞ terör örgütüne yönelik Başakşehir, Eyüpsultan, Esenyurt, Pendik, Sancaktepe ve Tuzla’da 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Terör örgütüne yönelik düzenlenen ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen 38 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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