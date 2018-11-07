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İstanbul'da DAEŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı...

İstanbul'da terör örgütü DAEŞ ile bağlantısı olduğu tespit edilen 18 kişi, düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 17:49
İstanbul'da DAEŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı...

İstanbul’da terör örgütü DAEŞ’la bağlantılı 18 şüpheli, 4 ayrı ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, terör örgütü DAEŞ mensupları ile bağlantıları tespit edilen 20 örgüt üyesinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

18 DAEŞ'lı gözaltına alındı

Sultanbeyli, Pendik, Sancaktepe ve Maltepe’de 25 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 DAEŞ'lı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürülürken, firari 2 DEAŞ’lının yakalanması için operasyonların devam edeceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 17:49
  1. DAEŞ operasyonu
  2. İstanbul

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