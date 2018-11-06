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İstanbul'da Cumhuriyet savcısına silahlı saldırı Yorgun mermi nedir?

İstanbul Başakşehir'de Cumhuriyet Savcısı'nın aracına kurşun isabet ettiği öğrenildi. Peki silahlı saldırıya uğrayan savcının adı ne? savcının sağlık durumu nasıl?

06 Kasım 2018 Salı 19:02
İstanbul'da Cumhuriyet savcısına silahlı saldırı Yorgun mermi nedir?

İstanbul Başakşehir'de Cumhuriyet Savcısı'nın aracına kurşun isabet ettiği öğrenildi. cİstanbul Başakşehir'de, cumhuriyet savcısının aracına kurşun isabet etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken ilk değerlendirmeler  araca 'yorgun mermi' isabet ettiği yönünde. Silahlı saldırıya uğrayan savcının kimliği henüz açıklanmadı.

Yorgun mermi nedir?

Kurşunun ateşlendikten sonra belli bir mesafeye ulaşıp, hızını kaybederek düşüşe geçtiği andaki durumuna yorgun mermi denir.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 19:02
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