İstanbul'da Cumhuriyet savcısına silahlı saldırı Yorgun mermi nedir?

İstanbul Başakşehir'de Cumhuriyet Savcısı'nın aracına kurşun isabet ettiği öğrenildi. cİstanbul Başakşehir'de, cumhuriyet savcısının aracına kurşun isabet etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken ilk değerlendirmeler araca 'yorgun mermi' isabet ettiği yönünde. Silahlı saldırıya uğrayan savcının kimliği henüz açıklanmadı.

Yorgun mermi nedir?

Kurşunun ateşlendikten sonra belli bir mesafeye ulaşıp, hızını kaybederek düşüşe geçtiği andaki durumuna yorgun mermi denir.