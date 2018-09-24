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İstanbul'da çatışma! Ortalık birbirine karıştı

İstanbul Küçükçekmece'de, bir ticari taksiyi gasp eden kişi olay yerinden kaçarken kaza yaptı. Ardından kendisini kovalayan polislerle çatışmaya giren gaspçı, vurularak etkisiz hale getirildi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 13:52

Kameralara yansıyan olay dün akşam saatlerinde Sefaköy Barbaros Caddesi'nde yaşandı. Silahlı bir kişi bindiği taksinin sürücüsünü silahla tehdit ettikten 34 THY 02 plakalı taksiyi gasp ederek kaçmaya başladı. Olayın bildirilmesi üzerine alarma geçen polis, gaspçının peşine takıldı. Polis, D-100 Karayolu yan yol Avcılar istikametine doğru taksi ile kaçan gaspçıya Cennet mevkiinde yakalandı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLEN O ANLAR

Kavşakta sıkıştırılan gaspçı taksiden inmemekte direndi. Silahını doğrultan polislere rağmen gaspçı, taksi ile kaçmaya devam etti.

Polis, taksinin lastiğine bir el ateş etti. Ancak gaspçı taksiyle olay yerinden hızla kaçmaya başladı. Taksinin peşine çevredeki motosikletliler de takıldı. Bir polis de kuryelik yapan bir motosikletlinin arkasına atlayarak gaspçının peşine düştü. Kovalamaca sırasında gaspçı defalarca ateş açtı. Yaklaşık bir kilometre kaçan gaspçı, iki araca çarparak durdu. Araçtan inen gaspçı, polise tekrar ateş açtı. Bunun üzerine polis de ateşe karşılık verince çıkan çatışmada gaspçı vuruldu. Mermisi biten gaspçı, polis tarafından yaralı olarak yakalandı. Çevredekiler gaspçıyı linç etmek istedi. Ancak linçi gaspçının az önce ateş açtığı polis engelledi. Cep telefonuyla konuşmaya çalışan gaspçı çevredekileri de tehdit etmeye devam etti.

 GASPÇI SABIKALI VE POLİS TARAFINDAN ARANIYOR

Olay yerine daha sonra çok sayıda takviye polis gelirken, yaralı gaspçı ambulansla olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan araştırmada şüphelinin, çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğu ve çok sayıda suçtan polis tarafından arandığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede yaptığı delil araştırmasında çok sayıda boş kovan buldu.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 13:52
  1. İstanbul
  2. taksi gasp

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