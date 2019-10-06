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İstanbul'da TEM otoyolunda can pazarı! Midibüs yan yattı, çok sayıda yaralı var

İstanbul'da TEM otoyolunda meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarpan servis midibüsünün yan yatması sonucu 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

06 Ekim 2019 Pazar 07:46
İstanbul'da TEM otoyolunda can pazarı! Midibüs yan yattı, çok sayıda yaralı var

TEM Otoyolu’nda İstoç mevkinde servis midibüsü devrildi. Kazada servis midibüsünde bulunan 11 kişi yaralandı.

Bariyerlere çarpıp devrildi

Kaza, sabah saat 06:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 BAP 150 plakalı midibüs sürücüsü, seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu midibüs yola devrildi. Kazada servis midibüsü içerisinde bulunan 11 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri bulunmuyor

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, devrilen servis midibüsü olay yerine çağrılan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait vinç ile kaldırıldı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 07:46
  1. son dakika
  2. TEM Otoyolu
  3. İstoç
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