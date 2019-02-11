İstanbul'da ByLock soruşturmasında 57 gözaltı kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen farklı meslek gruplarından 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca ByLock kullanıcılarına yönelik tespit çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, söz konusu programı kurduğu ve kullandığı tespit edilen farklı meslek gruplarından 57 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı çıkarıldı. Savcılığın talimatının ardından harekete geçen güvenlik güçleri, İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Devam eden operasyonda, 12'si İstanbul'da olmak üzere şu ana kadar 20 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü. Diğer şüphelileri arama çalışması ise sürüyor.

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