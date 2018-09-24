İstanbul'da Bylock operasyonu: 21 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 şüpheli gözaltına alındı.24 Eylül 2018 Pazartesi 07:53
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) gizli haberleşme ağı ‘ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen şüphelilerin haklarında gözaltı kararı çıkarıldı.
İHRAÇ EDİLMİŞ KİŞİLER OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 ilçede 54 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 21 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerin çoğunluğunun, örgütün sözde okullarında öğretmenlik yapmış ve devletin eğitim kurumlarından ihraç edilmiş kişiler olduğu ileri sürüldü.
Polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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