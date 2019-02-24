İstanbul’da buzlanmaya karşı önlem

Beklenen kar yağışı ile beyaza bürünen İstanbul’da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul’da beklenen kar yağışının dün gece başlamasıyla birlikte şehir adeta beyaza büründü. İstanbul’un birçok yerinde yoğun olarak devam eden kar yağışından İstanbulluların olumsuz etkilenmemesi için ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları sürüyor. Şehir genelinde 7 bin 83 personel ve bin 357 araç ile kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılıyor. Yağışın en etkili olduğu yerlerden Sarıyer’de ise tuzlama çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor.