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İstanbul’da büyük uyuşturucu operasyonu

İstanbul’da düzenlenen 3 ayrı operasyonda 280 kilo eroin, 34 kilo kokain, 315 bin uyuşturucu hap ve 162 kilo Hint keneviri ele geçirildi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:00
İstanbul’da büyük uyuşturucu operasyonu

İstanbul’da düzenlenen 3 ayrı operasyonda 280 kilo eroin, 34 kilo kokain, 315 bin uyuşturucu hap ve 162 kilo Hint keneviri ele geçirildi. Nefes kesen operasyonlardan birinde ‘dur’ ihtarına uymayan sürücünün kullandığı lük cip ters yöne girerek araçlara vurarak durdu. Otomobille polis ekipleri arasındaki kovalamaca MOBESE kameralarına yansırken, başka bir operasyonda yurt dışından kalas içinde getirilen uyuşturucu güvenlik kamera kayıtlarına takıldı.


Edinilen bilgilere göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-12 Şubat arasında Şişli, Beşiktaş, Bağcılar ve Avcılar’da 3 ayrı operasyona imza attı.


Narkotik polisinin ilk operasyonu, 1 Şubat’ta Şişli’de bir adrese gerçekleşti. Düzenlenen operasyonda 280 kilo eroin ele geçirilirken, A.Ö (32) ile M.Ö (32) adlı 2 şüpheli gözaltına alındı.



Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan uyuşturucu kaçakçısı yakayı ele verdi


İkinci operasyon, 5 Şubat’ta Beşiktaş’ta gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde bulunduğu istihbaratı üzerine lüks bir cipi takibe alan emniyet güçleri, Etiler’de ‘dur’ ihtarında bulundukları aracın kaçmasıyla nefes kesen kovalamaca yaşandı. Uyuşturucu kaçakçısıyla polis arasındaki kovalamaca sırasında trafikte ters yöne girerek çok sayıda araca çarpması üzerine şüpheli araç tekerlerine ateş edilerek durduruldu. Yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü S.A (36) yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise 34 kilo kokain ile 315 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.



Kalaslara gizlenmiş uyuşturucu güvenlik kamera kayıtlarına geçti


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son operasyonu, 12 Şubat Salı günü Bağcılar ve Avcılar’da gerçekleştirdi. Bağcılar’da bir tekstil atölyesi ile Avcılar’da bulunan bir adrese yüklü miktarda uyuşturucu madde nakledildiği bilgisine ulaşan ekipler, söz konusu adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, iş yeri sahiplerinin zemine döşemek için getirdiklerini iddia ettikleri kalaslarda yapılan incelemede, kesilerek içlerine yerleştirilmiş toplam 134 kilogram Hint keneviri ele geçirildi. Adreste bulunan 5 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerine yapılan aramada yine kalasların içine saklanmış 28 kilogram kenevir ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen uyuşturucu zanlısı 8 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:00
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