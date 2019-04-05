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İstanbul'da "Büyük Göç" sürüyor

"Büyük Göç" olarak adlandırılan Atatürk Havalimanı'ndan tarihi taşınma işleminin ikinci gününde, tırlar İstanbul Havalimanı'na gelmeye başladı

05 Nisan 2019 Cuma 21:49
İstanbul'da "Büyük Göç" sürüyor

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işleminde, tırlar yeni havalimanına gelmeye başladı.

Atatürk Havalimanı'ndaki Türk Hava Yolları'na (THY) ait araç ve malzemelerin yüklendiği tırlar, açılışı 29 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'na ulaşmaya başladı.

Atatürk Havalimanı'ndan çıkarak Basın Ekspres Yolu'ndan Mahmutbey Kavşağı'na geçen tırlar, buradan da Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak, İstanbul Havalimanı'na giriş yaptı, sonra da aprona alındı.

Polis ve jandarma ekipleri de taşınma işlemleri sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.

Ayrıca uçaklar Atatürk Havalimanı'na yolcusunu indirdikten sonra, boş olarak hareket ettiği İstanbul Havalimanı'na ulaşıyor.

İstanbul Havalimanı ana nizamiyesi ve havalimanının seyir terası kısmında da taşınmada görev yapacak personelle basın mensupları için çadır kuruldu. Bu noktalarda basın kuruluşlarının canlı yayın yapmaları için platform hazırlandı.


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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 21:49
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