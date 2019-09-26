0553 313 94 23

İstanbul'da büyük bir deprem olacak mı? Büyük deprem ne zaman bekleniyor?

Bugün gerçekleşen yaklaşık 6 büyüklüğündeki İstanbul depremi İstanbul'da yaşayan vatandaşları büyük korkuya sevk etti. İstanbullular yaşanan korkunun ardından İstanbul'da büyük bir deprem olacak mı, büyük deprem ne zaman olacak sorularına dikkat kesildi. Uzmanlardan büyük depremin nerede olacağı veya olup olmayacağı yönünde çeşitli görüşler aktarılıyor. Peki, İstanbul'da büyük bir deprem olacak mı? Büyük deprem ne zaman bekleniyor?

26 Eylül 2019 Perşembe 20:21
İstanbul'da büyük bir deprem olacak mı? Büyük deprem ne zaman bekleniyor?
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 20:21
  1. Tekirdağ
  2. İstanbul
  3. Büyük bir deprem olacak mı?
  4. Büyük deprem olacak mı
  5. istanbul depremi
  6. istanbulda büyük deprem olacak mı
  7. deprem uzmanı
  8. deprem mühendisi
  9. Jeofizik Yüksek Mühendisi Övgün Ahmet Ercan
  10. ahmet ercan
  11. deprem açıklaması ahmet ercan
  12. deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fuat Oktay açıkladı: İstanbul'da yarın okullar tatil değil
    1. Fuat Oktay açıkladı: İstanbul'da yarın..
    2. İstanbul'da büyük bir deprem olacak..
    3. Rusya'dan kritik hamle! Suriye'deki..
    4. ABD duyurdu: Esed kimyasal silah..
    5. Fay hakkı nedir? İstanbul’da kaç tane..
    6. Depremin ardından kalp krizi geçiren..
    7. Kule'den pilotlara deprem uyarısı!..
    8. Sinekler tarafından kanları emilerek..
    9. İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarını..
    10. Cuma günü namaz için çağrı..
    11. O paylaşımlar ortalığı karıştırdı!..
    12. Kocaeli’nde yarın okullar tatil mi 27..
    13. Davutoğlu'ndan İstanbul depremi..
    14. İstanbul depremi röportaj esnasında..
    15. Yalova’da yarın okullar tatil mi 27..
    16. İstanbul'da yarın okullar tatil mi?..
    17. İstanbul'da yarın okullar tatil mi son..
    18. Bursa'da yarın okullar tatil mi 27..
    19. Karar yazarı Ahmet Davutoğlu ve Ali..
    20. İstanbul depremi sonrası Avcılar..
    21. İstanbul'da deprem sonrası acı haber!..
    22. İstanbul'da hangi semtler tehlike..
    23. Hırsızlıktan yakalandı serbest..
    24. İstanbul'u 'alarmda olun' sözleriyle..
    25. Bina hasar tespiti nasıl yapılır?..
    26. Rize'de uyuşturucu ticareti yapanlara..
    27. Naci Görür'den korkutan deprem..
    28. Norveç'te büyük felaket! 200 bin litre..
    29. Son dakika: Bursa’da okullar tatil mi?
    30. Erzurum'da silahlı kavga: 3 yaralı
    Yeni partilerin tuzağını İngilizler açığa çıkardı! 'Ali Babacan bunu yaparsa Ekrem İmamoğlu başkan olur'
    Yeni partilerin tuzağını İngilizler açığa çıkardı! 'Ali Babacan bunu yaparsa Ekrem İmamoğlu başkan olur'
    "Erdoğan sizi böyle rezil eder"
    "Erdoğan sizi böyle rezil eder"
    Selvi’den dikkat çeken iddia! Akşener’den ittifak için AK Parti’ye ilginç teklif
    Selvi’den dikkat çeken iddia! Akşener’den ittifak için AK Parti’ye ilginç teklif
    Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı! 'Beştepe'ye taşınacak ve...'
    Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı! 'Beştepe'ye taşınacak ve...'
    Mahkeme başkanının sorusuna şaşırtan cevap! 'Benim evlilik anlayışım bu'
    Mahkeme başkanının sorusuna şaşırtan cevap! 'Benim evlilik anlayışım bu'

    Günün Karikatürü

    27 Eylül 2019
    Zamanlaması dikkat çekti! Yunan basınından alçaklık
    Zamanlaması dikkat çekti! Yunan basınından alçaklık
    Başkan Erdoğan'dan o bakana flaş çağrı: Sen bildiğin yolda yürü
    Başkan Erdoğan'dan o bakana flaş çağrı: Sen bildiğin yolda yürü