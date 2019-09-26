İstanbul'da büyük bir deprem olacak mı? Büyük deprem ne zaman bekleniyor? Bugün gerçekleşen yaklaşık 6 büyüklüğündeki İstanbul depremi İstanbul'da yaşayan vatandaşları büyük korkuya sevk etti. İstanbullular yaşanan korkunun ardından İstanbul'da büyük bir deprem olacak mı, büyük deprem ne zaman olacak sorularına dikkat kesildi. Uzmanlardan büyük depremin nerede olacağı veya olup olmayacağı yönünde çeşitli görüşler aktarılıyor. Peki, İstanbul'da büyük bir deprem olacak mı? Büyük deprem ne zaman bekleniyor?

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.