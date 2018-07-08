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İstanbul'da bugün bu yollar trafiğe kapatılacak!

Beyoğlu'nda düzenlenecek yürüyüş nedeniyle bugün bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

08 Temmuz 2018 Pazar 08:10
İstanbul'da bugün bu yollar trafiğe kapatılacak!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Galatasaray Lisesi önünden Tünel Meydanı'na kadar düzenlenecek "Çocukların Sesiyiz" yürüyüşü nedeniyle bugün saat 11.30'dan itibaren tedbirler sona erene kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahlar belirlendiği kaydedildi.

Buna göre, Yeni Çarşı Caddesi ile Hamalbaşı Caddesi kesişimi, Kumbaracı Yokuşu ile Asmalı Mescit Caddesi kesişimi, İlk Belediye Caddesi ile İstiklal Caddesi kesişimi, Ensiz Sokak ile İstiklal Caddesi kesişimi ve Tünel girişine trafik verilmeyecek.

Sürücüler, alternatif güzergah olarak Tarlabaşı Bulvarı, Galip Dede Caddesi ve Kumbaracı yokuşunu kullanabilecek.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 08:10
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