İstanbul'da bugün başkan Yağmur Özer!
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında makam koltuğunu 7. sınıf öğrencisi Yağmur Özer'e devretti.23 Nisan 2018 Pazartesi 10:27
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında makam koltuğunu 7. sınıf öğrencisi Yağmur Özer'e devretti. İstanbul'un yeni belediye başkanı İstanbul trafiğine çözüm üretilmesi için gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi.
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