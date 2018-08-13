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İstanbullular dikkat! Bu yollar yarın trafiğe kapatılacak

Yarın Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Benfica maçı dolayısıyla İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 13:59
İstanbullular dikkat! Bu yollar yarın trafiğe kapatılacak

Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanacak maç nedeniyle yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 21.00'de Ülker Stadı'nda, Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu müsabakası dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Buna göre, yarın saat 17.00'den itibaren müsabaka bitimine kadar Recep Peker Caddesi'nin Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar olan kısmı ile Kördere Sokağı trafiğe kapatılacak.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 13:59
  1. Fenerbahçe
  2. Benfica
  3. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  4. Ülker Stadı
  5. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu
  6. Bağdat Caddesi

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