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İstanbul'da bu yollar yarın trafiğe kapalı olacak

İstanbul'da yarın oynanacak Fenerbahçe-Bursaspor maçı dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

10 Ağustos 2018 Cuma 15:22
İstanbul'da bu yollar yarın trafiğe kapalı olacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Cumartesi günü saat 21.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Bursaspor, müsabakası nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Açıklamada, Recep Peker Caddesi(Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına olan kısım) ile Kördere Sokağı'nın saat 17.45'ten itibaren trafiğe kapatılacağı belirtildi.

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 15:22
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. istanbulda trafiğe kapatılan yollar

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