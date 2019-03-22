İstanbul’da bombalı eylemlere karışan 7 PKK’lı yakalandı

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonlarda, araç kundaklama, iş yerlerine molotof kokteyli saldırı ve el yapımı patlayıcı (EYP) eylemlerine karıştıkları tespit edilen örgüt üyesi 7 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, geçmiş dönemlerde iş yerlerine molotof kokteyli ile saldırıp park halindeki araçlara el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştiren bölücü terör örgütü PKK’nın gençlik kanadına mensup 13 şüpheli tespit edildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında olayın failleri oldukları ileri sürülen şüphelilerin adresleri tek tek belirlendi.

Bombalı saldırı ve molotof kokteylli kundaklama olaylarına karıştıkları iddia edilen örgüt üyelerinin yakalanması için bu sabah Gaziosmanpaşa, Esenyurt ve Maltepe’de 13 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Polis tarafından gözaltına alınan 7 şüpheli, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, adreslerde bulunamayan 6 firarinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.