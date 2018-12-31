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İstanbul'da bomba paniği! Polis alarma geçti

İstanbul İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önüne bırakılan şüpheli çanta güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılan çantadan kağıt parçaları çıktı.

31 Aralık 2018 Pazartesi 23:06
İstanbul'da bomba paniği! Polis alarma geçti

Taksim'de bir iş yerinin önüne bırakılan çanta polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılan çantanın içinden kağıt çıktı.

Polisi alarma geçiren ihbar

Olay, 21.30 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir iş yerinin önüne bırakılan şüpheli çantayı gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri alarma geçti. Çanta üzerinde inceleme yapan ekipler, güvenlik önlemi alıp bomba imha ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları çanta üzerinde inceleme başlattı. Yapılan incelemelerin ardından şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

Çantadan kağıt çıktı

Fünye ile patlatılan çantadan kağıt parçaları çıktı. Çantayı inceleyen bomba imha uzmanı her hangi bir olumsuzluk olmadığını anladı. İçinden kağıt çıkan çanta ekipler tarafından incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri caddede önlem alırken, bazı vatandaşlar da duruma aldırış etmedi. Uyarılara rağmen bazı vatandaşlar o anları film izler gibi izledi. Bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonlarına kaydetti. Vatandaşların durumu ciddiye almaması bu kadarına pes dedirtti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 23:06
  1. İstanbul
  2. Taksim
  3. İstiklal Caddesi
  4. Beyoğlu

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