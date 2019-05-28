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İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu!

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından birçok ilçede uyuşturucu operasyonu yapıldı.

28 Mayıs 2019 Salı 07:27
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi  ekiplerince, bir süredir yapılan çalışmanın ardından Beyoğlu, Küçükçekmece,  Esenler, Avcılar'ın da aralarında bulunduğu birçok ilçede eş zamanlı operasyon  yapıldı.

Özel harekat polisinin zırhlı araçları ve eğitimli narkotik  köpeklerinin de yer aldığı operasyonlarda, önceden belirlenen adreslere sabaha karşı operasyon düzenlendi.

Gözaltılar var

"Koçbaşı" ile bazı adreslerin kapıları kırılarak şüpheli adreslerde  arama yapıldı. Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, bazı  zanlıların gözaltına alındığı bildirildi. Polis ekiplerinin adreslerde yaptığı aramalar sürüyor.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 07:25
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