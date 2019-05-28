İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından birçok ilçede uyuşturucu operasyonu yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, bir süredir yapılan çalışmanın ardından Beyoğlu, Küçükçekmece, Esenler, Avcılar'ın da aralarında bulunduğu birçok ilçede eş zamanlı operasyon yapıldı. Özel harekat polisinin zırhlı araçları ve eğitimli narkotik köpeklerinin de yer aldığı operasyonlarda, önceden belirlenen adreslere sabaha karşı operasyon düzenlendi. Gözaltılar var "Koçbaşı" ile bazı adreslerin kapıları kırılarak şüpheli adreslerde arama yapıldı. Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, bazı zanlıların gözaltına alındığı bildirildi. Polis ekiplerinin adreslerde yaptığı aramalar sürüyor.

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