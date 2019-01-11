İstanbul'da bir ortaokuldaki öğrenci kavgasına inceleme

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), İstanbul Avcılar'da bir ortaokulda kavga eden öğrencilerin okul bünyesindeki Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu'na sevk edildiği, olayda ihmali bulunan idareci ve öğretmenler hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığından, bazı medya kuruluşlarına yansıyan İstanbul Avcılar'daki bir ortaokulda öğrenciler arasındaki kavga görüntülerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Yapılan açıklamada, "İlgili öğrenciler, okul bünyesindeki Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu'na sevk edilmiş olup olayda ihmali bulunan idareci/öğretmenler hakkında gerekli inceleme/soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.