İstanbul'da bir ortaokuldaki öğrenci kavgasına inceleme
Milli Eğitim Bakanlığı:"İlgili öğrenciler, okul bünyesindeki Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu'na sevk edilmiş olup olayda ihmali bulunan idareci ve öğretmenler hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır"11 Ocak 2019 Cuma 22:49
ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), İstanbul Avcılar'da bir ortaokulda kavga eden öğrencilerin okul bünyesindeki Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu'na sevk edildiği, olayda ihmali bulunan idareci ve öğretmenler hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.
Milli Eğitim Bakanlığından, bazı medya kuruluşlarına yansıyan İstanbul Avcılar'daki bir ortaokulda öğrenciler arasındaki kavga görüntülerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Yapılan açıklamada, "İlgili öğrenciler, okul bünyesindeki Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu'na sevk edilmiş olup olayda ihmali bulunan idareci/öğretmenler hakkında gerekli inceleme/soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.
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