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İstanbul’da bir kişi zarf için tünel kapattı

Beykoz’da bir sürücü seyir halinde olan düğün konvoyunun Halil Ulukurt Tüneli’nde önünü kesti.

11 Mart 2019 Pazartesi 09:13
İstanbul’da bir kişi zarf için tünel kapattı

Beykoz’da bir sürücü seyir halinde olan düğün konvoyunun Halil Ulukurt Tüneli’nde önünü kesti. Sürücünün zarf almak için konvoyun önünü kestiği olayda, diğer sürücüler oluşan trafikten ötürü korna basarak tepki gösterdi.

 

Beykoz Halil Ulukurt Tüneli’ne dün saat 16.00 sıralarında giren düğün konvoyunun önü bir cip sürücüsü tarafından kesildi. Araçtan inen sürücü düğün aracına yaklaşarak damattan para dolu zarf istedi. Zarfı eline alan sürücü ardından koşarak aracına binerek yoluna devam etti. Ancak sürücü yaptığı bu hareketle tünel trafiğini keserek uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.



Trafikte uzun kuyruklar oluştu

 

Oluşan trafik nedeniyle sürücüler kornalara basarak duruma tepki gösterdi. Dörtlülerini de yakan konvoydaki araçlar ardından tünelden çıkarak yollarına devam etti. Cip sürücüsünün bu sorumsuz hareketi ise vatandaşların tepkisine neden oldu. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 09:13
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